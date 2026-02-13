Schwerer Raub in Düsseldorf: Maskierter stürmt Friseursalon

Düsseldorf - In Düsseldorf -Flingern hat ein Räuber am Mittwochabend einen Friseursalon überfallen und ist mit Bargeld geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften nach Flingern aus und fahndet nun nach dem bewaffneten Täter. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Wie die Beamten mitteilen, betrat der Mann gegen 18.30 Uhr den Salon auf der Ackerstraße. Ohne zu zögern, steuerte er direkt auf den Kassentresen zu.

Dort bedrohte er den Inhaber mit einer Schusswaffe und machte klar, dass sich ihm niemand nähern soll.

Während sich der Betreiber noch um einen Kunden kümmerte, riss der Täter die Kasse auf und schnappte sich das Bargeld.

Trotz schnellen Einsatzes der Polizei entkam der Räuber. Jetzt hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.