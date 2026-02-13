Schwerer Raub in Düsseldorf: Maskierter stürmt Friseursalon
Düsseldorf - In Düsseldorf-Flingern hat ein Räuber am Mittwochabend einen Friseursalon überfallen und ist mit Bargeld geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Wie die Beamten mitteilen, betrat der Mann gegen 18.30 Uhr den Salon auf der Ackerstraße. Ohne zu zögern, steuerte er direkt auf den Kassentresen zu.
Dort bedrohte er den Inhaber mit einer Schusswaffe und machte klar, dass sich ihm niemand nähern soll.
Während sich der Betreiber noch um einen Kunden kümmerte, riss der Täter die Kasse auf und schnappte sich das Bargeld.
Trotz schnellen Einsatzes der Polizei entkam der Räuber. Jetzt hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.
So wird der Täter beschrieben
Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke von The North Face. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.
Auffällig seien seine hellbraunen Augenbrauen und seine grünblauen Augen gewesen. Außerdem sprach er laut Polizei akzentfrei Deutsch.
Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei der Kripo Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 870 0 melden.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa