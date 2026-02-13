Großeinsatz in Troisdorf: Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Troisdorf - In der Frankfurter Straße in Troisdorf brennt aktuell ein Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und kämpft derzeit gegen die Flammen in dem Mehrfamilienhaus in Troisdorf. © Markus Böhm

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, ist das Feuer gegen 11.36 Uhr in einem Wohnhaus mit drei Parteien ausgebrochen.

In dem Gebäude leben insgesamt elf Menschen. Nach ersten Erkenntnissen konnten alle Bewohner rechtzeitig ins Freie gebracht werden.

Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Löscharbeiten laufen allerdings noch auf Hochtouren.

Im Einsatz sind rund 50 Feuerwehrleute. Die Frankfurter Straße ist im hinteren Bereich komplett gesperrt.