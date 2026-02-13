Großeinsatz in Troisdorf: Mehrfamilienhaus steht in Flammen
Troisdorf - In der Frankfurter Straße in Troisdorf brennt aktuell ein Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, ist das Feuer gegen 11.36 Uhr in einem Wohnhaus mit drei Parteien ausgebrochen.
In dem Gebäude leben insgesamt elf Menschen. Nach ersten Erkenntnissen konnten alle Bewohner rechtzeitig ins Freie gebracht werden.
Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Löscharbeiten laufen allerdings noch auf Hochtouren.
Im Einsatz sind rund 50 Feuerwehrleute. Die Frankfurter Straße ist im hinteren Bereich komplett gesperrt.
Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache sollen aufgenommen werden, sobald der Einsatz beendet ist.
Erstmeldung am 13. Februar um 12.42 Uhr, Update um 13.50 Uhr.
Titelfoto: Markus Böhm