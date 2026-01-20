Gefährlicher Trend in NRW: Attacken mit Stichwaffen so viele wie noch nie

Düsseldorf - Straftaten mit Stichwaffen haben nach vorläufigen Zahlen der Polizei in Nordrhein-Westfalen auch im vergangenen Jahr wieder stark zugenommen.

Die Zahl von Attacken mit Stichwaffen ist in Nordrhein-Westfalen gestiegen. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Demnach wurden 2025 insgesamt 9121 Fälle mit Messern oder anderen Stichwaffen im polizeilichen Datenbestand erfasst. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministers Herbert Reul (73, CDU) an den Düsseldorfer Landtag hervor.

Dabei handle es sich allerdings um eine Momentaufnahme in der Auswertung und noch nicht um die finalen Zahlen für die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), heißt es dort. Im Fortgang der polizeilichen Ermittlungen könne es noch zu neuen Einordnungen kommen.

Der sich abzeichnende Trend entspricht der Entwicklung der Vorjahre. Laut PKS war die Zahl der bekannt gewordenen sogenannten Opferdelikte in Verbindung mit Messern und sonstigen Stichwaffen in NRW seit 2022 von damals 4292 Straftaten auf 7661 im Jahr 2024 stetig gestiegen.

Bedrohung stand bei den Deliktgruppen 2024 an erster Stelle (3085 Fälle), gefolgt von gefährlicher und schwerer Körperverletzung (2754). Bei Mord spielten Stichwaffen demnach in 64 Fällen eine Rolle, bei Totschlag sowie Tötung auf Verlangen in weiteren 170 Fällen.