Verkehrsindex krönt Essen und Köln zu Stau-Hochburgen

Düsseldorf - Baustellen, immer mehr Autos und lange Pendlerwege ins Büro: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen stehen weiter viele Stunden im Jahr im Stau.

Essen und Köln gehören laut Verkehrsindex zu den am stärksten staugeplagten Großräumen Deutschlands. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Die nervigen Wartezeiten haben sich 2025 in vielen Städten sogar noch vergrößert und für 2026 gibt es wenig Aussichten auf Besserung. Das geht aus dem alljährlichen Verkehrsindex des Karten- und Navigationsspezialisten TomTom hervor.

Demnach liegen von den zehn städtischen Großräumen mit der höchsten Staubelastung in Deutschland vier in NRW: Essen (Platz 2 hinter Berlin), Köln (Platz 7), Wuppertal (9) und Düsseldorf (10). Bielefeld (11) und Bonn (12) folgen direkt dahinter.

Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit sank in Essen im vergangenen Jahr weiter auf nur 36 km/h - und das trotz mehrerer Autobahnen im städtischen Großraum.

Nicht viel schneller waren die Autofahrer in Köln mit einem Durchschnitt von 43,6 Kilometern pro Stunde unterwegs. In der Landeshauptstadt Düsseldorf sank die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit sogar auf 33,1 km/h - laut Studie Ausdruck der hohen Auslastung des Straßennetzes.