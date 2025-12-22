Schüsse vor Dönerladen: Schütze noch auf der Flucht
Geilenkirchen - Einen Tag nach der Bluttat vor einem Dönerladen in Geilenkirchen steckt die Polizei weiterhin tief in den Ermittlungen.
Demnach ermittle die Staatsanwaltschaft weiterhin nach den genauen Hintergründen der Tat, heißt es.
Heißt auch: Bislang konnte der Tatverdächtige nicht gefasst werden. Nach ihm wird auch am Montag weiterhin intensiv gesucht.
Der Unbekannte soll am Sonntagabend gegen 18 Uhr vor einem Dönerladen auf einen Mann geschossen und diesen schwer verletzt haben.
Unbestätigten Angaben zufolge soll es sich bei dem Schussopfer um einen bekannten Influencer aus Geilenkirchen handeln. Bestätigt hat die Polizei dies jedoch nicht.
Titelfoto: Joachim Kollednigg/News5/dpa