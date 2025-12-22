Schüsse vor Dönerladen: Schütze noch auf der Flucht

Nach den Schüssen auf einen Mann in Geilenkirchen ist der mutmaßliche Schütze noch nicht gefasst.

Von Maurice Hossinger

Geilenkirchen - Einen Tag nach der Bluttat vor einem Dönerladen in Geilenkirchen steckt die Polizei weiterhin tief in den Ermittlungen.

Rund um den Tatort wurde das Gebiet in Geilenkirchen weiträumig abgesperrt.  © Joachim Kollednigg/News5/dpa

Demnach ermittle die Staatsanwaltschaft weiterhin nach den genauen Hintergründen der Tat, heißt es.

Heißt auch: Bislang konnte der Tatverdächtige nicht gefasst werden. Nach ihm wird auch am Montag weiterhin intensiv gesucht.

Der Unbekannte soll am Sonntagabend gegen 18 Uhr vor einem Dönerladen auf einen Mann geschossen und diesen schwer verletzt haben.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten am Sonntagabend Spuren vor dem Imbiss.  © Joachim Kollednigg/News5/dpa

Unbestätigten Angaben zufolge soll es sich bei dem Schussopfer um einen bekannten Influencer aus Geilenkirchen handeln. Bestätigt hat die Polizei dies jedoch nicht.

Titelfoto: Joachim Kollednigg/News5/dpa

