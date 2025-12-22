SEK-Einsatz in NRW: Axt-Mann soll sich in Wohnhaus verschanzt haben
Verl (NRW) - Kurz vor Weihnachten erschüttert eine schreckliche Bluttat einen kleinen Ort nahe Gütersloh. Ein Mann soll mit einer Axt verletzt worden sein.
Laut Informationen von "BILD" und "wa.de" ereignete sich der Axt-Angriff am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Paderborner Straße in Verl - einer 26.000-Einwohnerstadt in Nordrhein-Westfalen.
Ein Sprecher der Polizei bestätigte gegenüber den beiden Nachrichtenportalen, dass es mindestens einen Verletzten geben soll, der aber mittlerweile in einem Krankenhaus behandelt wird. Wie schwer die Verletzungen des Geschädigten aber tatsächlich sind, ist noch unklar.
Zurzeit soll sich das SEK im Einsatz befinden, um den Verdächtigen festzunehmen. Ersten Angaben zufolge habe sich der Axt-Mann im Wohnhaus verschanzt.
TAG24 bleibt dran.
Titelfoto: Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, 123RF/somemeans