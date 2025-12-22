SEK-Einsatz in NRW: Axt-Mann soll sich in Wohnhaus verschanzt haben

Am frühen Montagmorgen soll in Verl in Nordrhein-Westfalen ein Mann mit einer Axt auf eine andere Person losgegangen sein. Das SEK soll vor Ort sein.

Von Nick-Fabrice Vetter

Verl (NRW) - Kurz vor Weihnachten erschüttert eine schreckliche Bluttat einen kleinen Ort nahe Gütersloh. Ein Mann soll mit einer Axt verletzt worden sein.

Das SEK soll sich derzeit noch im Einsatz befinden, um den Tatverdächtigen zu stellen. (Symbolfotos)
Das SEK soll sich derzeit noch im Einsatz befinden, um den Tatverdächtigen zu stellen. (Symbolfotos)  © Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, 123RF/somemeans

Laut Informationen von "BILD" und "wa.de" ereignete sich der Axt-Angriff am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Paderborner Straße in Verl - einer 26.000-Einwohnerstadt in Nordrhein-Westfalen.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte gegenüber den beiden Nachrichtenportalen, dass es mindestens einen Verletzten geben soll, der aber mittlerweile in einem Krankenhaus behandelt wird. Wie schwer die Verletzungen des Geschädigten aber tatsächlich sind, ist noch unklar.

Zurzeit soll sich das SEK im Einsatz befinden, um den Verdächtigen festzunehmen. Ersten Angaben zufolge habe sich der Axt-Mann im Wohnhaus verschanzt.

TAG24 bleibt dran.

Titelfoto: Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, 123RF/somemeans

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen: