Sie stachen auf ihn ein und hetzten ihn über die Straße: Sterbender Mann springt auf Motorhaube

Hagen (NRW) - Grausamer Vorfall im Hagener Stadtteil Wehringhausen. Dort griff eine Gruppe einen 26-Jährigen mit Waffen an. Der junge Mann versuchte zu entkommen, doch er starb.

Nach der Bluttat ermittelt eine Mordkommission. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Es waren schreckliche Szenen, die sich in der Nacht auf Mittwoch mitten in Hagen abgespielt haben.

Ein 26-jähriger Syrer wurde gegen 23.25 Uhr auf der Buscheystraße von mehreren Männern angegriffen. Die Täter gingen mit Hieb- oder Stichwaffen auf ihr Opfer los, hieß es in einer Polizeimitteilung.

Verzweifelt versuchte der 26-Jährige noch, zu entkommen. Doch die Täter verfolgten ihn, hetzten ihn knapp 100 Meter weit über die Straße, hin zum Bergischen Ring. In seiner Not sprang der schwer verletzte Mann schließlich einem vorbeifahrenden Auto auf die Motorhaube. Der Autofahrer fuhr mit ihm sofort in das Agaplesion Klinikum Hagen.

Doch dort konnten die Ärzte ihn nicht mehr retten. Der junge Syrer erlag noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen.