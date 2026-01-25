Talbrücke gesprengt! Gigantische Rauchwolke an Autobahn

Schalksmühle - Ohne Probleme ist auch der zweite Teil der A45-Talbrücke Sterbecke gesprengt worden.

Die A45-Talbrücke Sterbecke stammt aus den 1960er-Jahren. Am Sonntag wurde sie dem Erdboden gleichgemacht. © David Young/dpa

Kurz nach 11 Uhr am Sonntag fiel das alte Bauwerk aus den 60er-Jahren ganz nach Plan in sich zusammen. Damit ist nun Platz für den Fortgang der Neubau-Arbeiten.

Wegen der Aufräumarbeiten soll die Strecke zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd nach Planungen der Autobahn GmbH voraussichtlich noch bis 16 Uhr gesperrt bleiben. Die westliche Brückenhälfte war bereits im Mai 2023 gesprengt worden.

Beim Abbruch beider Teile war Sprengmeister Michael Schneider am Werk - wie auch schon bei der Rahmede-Talbrücke.

"Ich sprenge seit 45 Jahren", sagte der erfahrene Fachmann dem WDR. "Ich kann überhaupt nicht sagen, die wievielte Sprengung das ist - noch nicht mal die Brücken haben wir gezählt."

Alle Talbrücken der wichtigen Nord-Süd-Achse vom Ruhrgebiet durch das Sauerland nach Hessen sollen schrittweise erneuert werden.