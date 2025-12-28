Starker Saisonstart auf der Piste: Doch wie geht's weiter?

Winterberg - Skifahren, rodeln oder einfach die Landschaft genießen: Bei frostigen Temperaturen haben die Wintersportgebiete im Sauerland ( Nordrhein-Westfalen ) über Weihnachten und am Wochenende viel Zulauf verzeichnet.

Skiliebhaber konnten sich in den letzten Tagen zwischenzeitlich über 45 geöffnete Lifte freuen. © Bernd Thissen/dpa

Bis zum Sonntag sei das Angebot auf 45 geöffnete Liftanlagen in rund zehn Skigebieten gestiegen, sagte eine Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland, in der sich die Skigebiete zusammengeschlossen haben.

Der große Schneefall blieb zwar aus, doch da die Temperaturen in den Nächten teils auf minus zehn Grad sanken, liefen die Beschneiungsanlagen auf Hochtouren.

Sie sprühen Wasser in die Luft, das als Schnee niedergeht. Bei Dauerfrost seien die Anlagen viele Stunden durchgehend in Betrieb gewesen und hätten innerhalb weniger Tage eine deutliche Erweiterung des Angebots ermöglicht.