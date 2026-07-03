Stau-Alarm zum Ferienbeginn: Hier drohen in NRW lange Umleitungen

Hamm/Erftstadt - Autofahrer müssen am Wochenende in Nordrhein-Westfalen möglicherweise viel Geduld mitbringen - und das ausgerechnet zum Ferienstart in mehreren Bundesländern. Sowohl die A2 als auch die A1/A61 werden stellenweise über das ganze Wochenende gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Autofahrer brauchen am Wochenende starke Nerven: Gleich zwei wichtige Autobahnen in NRW sind wegen Bauarbeiten zeitweise dicht. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach wird die Autobahn 2 wegen einer Fahrbahnsanierung am Wochenende zwischen dem Kamener Kreuz und der Anschlussstelle Hamm in Richtung Hannover gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 21.00 Uhr und soll bis Montagmorgen um 5.00 Uhr dauern, wie die Autobahn GmbH Westfalen mitteilte.

In dieser Zeit soll lärmmindernder Asphalt aufgebracht werden. Der Fernverkehr werde bereits ab dem Dreieck Bottrop über die A31 und die A30 umgeleitet.

Als weitere Ausweichrouten seien unter anderem die A1, A44 und A33 vorgesehen. Der lokale Verkehr werde über die A1 bis zur Anschlussstelle Kamen und anschließend über die Umleitung U67 durch Bönen geführt.

Eine Sanierung der Fahrbahn in Richtung Oberhausen sei ebenfalls geplant. Ein genauer Termin dafür stehe noch nicht fest.