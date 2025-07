Störung auf wichtiger Pendlerstrecke: Probleme zwischen Düsseldorf und Duisburg

Alles in Kürze

Aktuell ist der Bahnverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg gestört, wie die DB mitteilt. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Betroffen seien die ICE-Linien nach Berlin und Frankfurt am Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung Norddeutschland, Süddeutschland und in die Niederlande, teilte die Bahn mit.

Es komme zu Haltausfällen, Umleitungen und Verspätungen von bis zu 30 Minuten.

Im Nahverkehr sind die S-Bahn-Linie S1 sowie mehrere Regionallinien betroffen, wie das Portal zuginfo.nrw meldet.

Der gesamte Bereich um Duisburg-Großenbaum im Süden der Ruhrgebietsstadt sei nicht befahrbar.