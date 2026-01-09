Streit am Bahnhof eskaliert: Taxifahrer prügelt Konkurrent von "Uber" tot
Dortmund - Im Zuge eines Streits am Dortmunder Hauptbahnhof hat ein Taxifahrer (37) einen Uber-Fahrer (63) getötet.
Die beiden Männer waren am 23. Dezember gegen 16.20 Uhr im Bereich der Taxistände aneinandergeraten, wie die Polizei Dortmund am Freitag mitteilte.
Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der aus der Türkei stammende Taxifahrer auf den deutsch-iranischen Uber-Fahrer ein, woraufhin der 63-Jährige stürzte und sich lebensgefährlich verletzte.
Mit schwersten Verletzungen wurde der ältere Mann ins Krankenhaus eingeliefert, wo er am 4. Januar verstarb.
Die Ursache für den tödlichen Streit war dagegen noch unklar, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 erklärte. Der Taxifahrer hat sich zu der Tat bisher nicht geäußert.
Die Dortmunder Polizei hat unterdessen eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge.
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Sebastian Gollnow/dpa