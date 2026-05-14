Streit auf Stadtfest: 16-Jähriger bekommt Messer in Rücken gerammt

Herdecke - Im nordrhein-westfälischen Herdecke ist ein 16-Jähriger am Mittwochabend bei einem Stadtfest mutmaßlich mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Ein anderer Teenager wurde vorläufig festgenommen.

Die Einsatzkräfte mussten am Mittwochabend zur Herdecker Maiwoche ausrücken. © Markus Wüllner/Video-Line TV- und Videoproduktion/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge habe es einen Streit zwischen dem Jugendlichen und einem 17-Jährigen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Medien berichteten.

Zu der Auseinandersetzung kam es demnach bei der Herdecker Maiwoche – einem Fest mit buntem Programm in der Ruhrgebietsstadt. Gegen 23.15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein.

Der 17-Jährige soll dem 16-Jährigen im Zuge des Streits mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Die Verletzung war nach Polizeiangaben nicht tief, Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Dennoch habe der 16-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.