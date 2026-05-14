Streit auf Stadtfest: 16-Jähriger bekommt Messer in Rücken gerammt
Von Jonas-Erik Schmidt
Herdecke - Im nordrhein-westfälischen Herdecke ist ein 16-Jähriger am Mittwochabend bei einem Stadtfest mutmaßlich mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Ein anderer Teenager wurde vorläufig festgenommen.
Ersten Erkenntnissen zufolge habe es einen Streit zwischen dem Jugendlichen und einem 17-Jährigen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Medien berichteten.
Zu der Auseinandersetzung kam es demnach bei der Herdecker Maiwoche – einem Fest mit buntem Programm in der Ruhrgebietsstadt. Gegen 23.15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein.
Der 17-Jährige soll dem 16-Jährigen im Zuge des Streits mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Die Verletzung war nach Polizeiangaben nicht tief, Lebensgefahr habe nicht bestanden.
Dennoch habe der 16-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.
Der tatverdächtige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Noch in der Nacht wurde er allerdings wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.
Titelfoto: Markus Wüllner/Video-Line TV- und Videoproduktion/dpa