Streit unter Mitarbeitern? Mindestens ein Verletzter nach Chemieunfall in Solingen

Solingen - Ein Chemieunfall hat am Mittwochvormittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Solingen ( NRW ) gesorgt. Mindestens eine Person soll verletzt worden sein, zwei weitere mussten untersucht werden.

Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz. © Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen

Wie ein Sprecher der Solinger Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, ereignete sich der Gefahrstoffaustritt gegen 11.12 Uhr in einem Betrieb an der Martinstraße.

Die Hintergründe sind laut der zuständigen Polizei Wuppertal bislang noch unklar.

Ersten Informationen zufolge habe sich demnach zunächst eine Auseinandersetzung zwischen Mitarbeitern des Unternehmens ereignet, wodurch es in der Folge aus bislang unklarer Ursache zu dem Austritt des Gefahrstoffs kam.

Mindestens eine Person wurde laut Polizeisprecher verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zudem sollen zwei weitere Mitarbeiter durch Rettungskräfte untersucht worden sein. Zur Schwere der Verletzungen macht der Sprecher keine Angaben.

Ein Reporter vor Ort berichtet derweil, dass ein IBC-Behälter mit Flusssäure umgekippt sei, wodurch die hochgiftige Flüssigkeit ausgelaufen sei.