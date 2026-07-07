Polizei startet Großeinsatz: Fünfter Atommüll-Transport steht bevor

Jülich/Ahaus - Die Polizei hat einen Großeinsatz zum Schutz des fünften Castor-Transports aus dem Forschungszentrum Jülich ins Zwischenlager Ahaus gestartet.

Fahrtroute und Alternativstrecken der Atommüll-Transporte bleiben bis zuletzt geheim. (Archivbild) © David Ebener/dpa

Das teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Wann genau der Transport des hochradioaktiven Atommülls beginnt, sagte er nicht. Anti-Atomkraft-Initiativen erwarten den Start für den heutigen Abend.

Die Polizei sichert die unangekündigte Aktion mit Hunderten Beamten auf der Strecke sowie am Start- und Zielpunkt.

Die Fahrtroute und Alternativstrecken werden aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgegeben. Für die etwa 170 Kilometer lange Strecke werden etwa vier Stunden benötigt.

An mehreren Stellen soll es Proteste geben. Das Aktionsbündnis "Stop Westcastor" veranstaltet in Jülich eine Mahnwache, die Bürgerinitiative "Kein Atommüll in Ahaus" eine weitere in Ahaus.