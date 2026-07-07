Steigerung um fast 30 Prozent! Immer mehr Menschen beschweren sich über NRW-Polizei
Von Carsten Linnhoff
Düsseldorf - Die Bürger in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Beschwerden gegen Polizeikräfte eingelegt als noch 2024.
Dennoch zieht der zuständige Innenminister eine positive Bilanz. Der "WAZ" sagte Herbert Reul (73, CDU) als Dienstherr: "Die Zahlen zeigen es schwarz auf weiß: Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten tagtäglich hervorragende Arbeit - unter oft schwierigsten Bedingungen."
Laut Beschwerdebericht 2025, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, gingen im vergangenen Jahr 4418 Beanstandungen von Bürgern beim Land ein. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von knapp 29 Prozent.
Das Innenministerium beklagt eine große Anzahl von Mehrfach-Eingaben und vermutet dahinter den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI).
Gemessen an der Zahl der Einsätze insgesamt sei das aber ein geringes Aufkommen, so Reul. "Wer bei fünf Millionen Einsätzen im Jahr nur in 0,08 Prozent der Fälle eine Beschwerde provoziert, arbeitet rechtsstaatlich sauber und professionell."
Und: "Jede berechtigte Kritik nehmen wir ernst und gehen ihr konsequent nach - aber die Fakten widerlegen jedes pauschale Misstrauen gegenüber unserer Polizei."
Beschwerden werden seit 2021 landesweit erfasst
Seit dem Jahr 2021 werden die Beschwerden landesweit erfasst. Dabei wird Kritik ebenso registriert wie Lob und Dank. Für 2025 wurden 2772 Fälle abschließend bearbeitet und bewertet. 5,6 Prozent davon wurden als begründete Eingaben anerkannt.
Der Großteil betrifft das Auftreten und die Kommunikation der Beamten. Bei elf Fällen ging es um mögliche Polizeigewalt. Laut "WAZ" wurde keiner dieser Fälle von der Staatsanwaltschaft bestätigt. 20 Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. 52 Mal ging es um Diskriminierungsvorwürfe, von denen am Ende keiner bestätigt wurde. Hier steht noch die abschließende Prüfung von 36 Fällen aus.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa