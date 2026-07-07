Steigerung um fast 30 Prozent! Immer mehr Menschen beschweren sich über NRW-Polizei

Düsseldorf - Die Bürger in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Beschwerden gegen Polizeikräfte eingelegt als noch 2024.

Trotz der steigenden Zahlen ist sich NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) sicher, dass die NRW-Polizei einen guten Job macht. © Henning Kaiser/dpa

Dennoch zieht der zuständige Innenminister eine positive Bilanz. Der "WAZ" sagte Herbert Reul (73, CDU) als Dienstherr: "Die Zahlen zeigen es schwarz auf weiß: Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten tagtäglich hervorragende Arbeit - unter oft schwierigsten Bedingungen."

Laut Beschwerdebericht 2025, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, gingen im vergangenen Jahr 4418 Beanstandungen von Bürgern beim Land ein. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von knapp 29 Prozent.

Das Innenministerium beklagt eine große Anzahl von Mehrfach-Eingaben und vermutet dahinter den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI).

Gemessen an der Zahl der Einsätze insgesamt sei das aber ein geringes Aufkommen, so Reul. "Wer bei fünf Millionen Einsätzen im Jahr nur in 0,08 Prozent der Fälle eine Beschwerde provoziert, arbeitet rechtsstaatlich sauber und professionell."

Und: "Jede berechtigte Kritik nehmen wir ernst und gehen ihr konsequent nach - aber die Fakten widerlegen jedes pauschale Misstrauen gegenüber unserer Polizei."