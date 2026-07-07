Autobahn-Tanken deutlich teurer: So viel Geld lässt sich sparen

Köln/München - Wer nicht an der Autobahn tankt, sondern hinter der nächsten Ausfahrt, kann laut ADAC viel sparen.

Wer an der Autobahn tankt, muss laut ADAC deutlich tiefer in die Tasche greifen. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

In Nordrhein-Westfalen waren es im Durchschnitt sowohl bei Diesel als auch bei Superbenzin der Sorte E10 in einer Untersuchung 33 Cent pro Liter, wie der Verkehrsclub mitteilt.

Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet sind das 16,50 Euro. Die Erhebung zeige "ganz deutlich", dass es sich lohne, "zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern".

"Teilweise liegt die Ersparnis sogar bei 20 bis 25 Euro, und das schon an der ersten Tankstelle nach der Ausfahrt. Weite Umwege sind also gar nicht nötig", erklärt der Verkehrsexperte des ADAC Nordrhein, Roman Suthold.

Die durchschnittliche Differenz zwischen Autobahn- und Straßentankstelle von 33 Cent je Liter in NRW entspricht bei beiden Kraftstoffsorten laut ADAC genau dem bundesweiten Durchschnitt.

Am größten ist die Differenz und damit das Sparpotenzial in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und Bayern.