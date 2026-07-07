Autobahn-Tanken deutlich teurer: So viel Geld lässt sich sparen
Von Christof Rührmair und Volker Danisch
Köln/München - Wer nicht an der Autobahn tankt, sondern hinter der nächsten Ausfahrt, kann laut ADAC viel sparen.
In Nordrhein-Westfalen waren es im Durchschnitt sowohl bei Diesel als auch bei Superbenzin der Sorte E10 in einer Untersuchung 33 Cent pro Liter, wie der Verkehrsclub mitteilt.
Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet sind das 16,50 Euro. Die Erhebung zeige "ganz deutlich", dass es sich lohne, "zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern".
"Teilweise liegt die Ersparnis sogar bei 20 bis 25 Euro, und das schon an der ersten Tankstelle nach der Ausfahrt. Weite Umwege sind also gar nicht nötig", erklärt der Verkehrsexperte des ADAC Nordrhein, Roman Suthold.
Die durchschnittliche Differenz zwischen Autobahn- und Straßentankstelle von 33 Cent je Liter in NRW entspricht bei beiden Kraftstoffsorten laut ADAC genau dem bundesweiten Durchschnitt.
Am größten ist die Differenz und damit das Sparpotenzial in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und Bayern.
Viele fahren trotzdem nicht ab
In einer aktuellen bundesweiten Umfrage des ADAC unter mehr als 1500 Autofahrern, die die Autobahn benutzen, sagte allerdings knapp ein Viertel der Befragten, dass sie ungeachtet der Preisunterschiede nicht zum Tanken von der Autobahn abfahren.
63 Prozent sagten, sie würden dies tun. Die allermeisten davon bereits bei Preisdifferenzen bis 20 Cent.
Der ADAC hat die Preise an Autobahntankstellen und normalen Straßentankstellen schon häufiger verglichen - bisher aber immer nur mit kleineren Stichproben. Nun gibt es erstmals Zahlen für alle 360 Autobahn-Tankstellen und die rund 14.000 Tankstellen in Deutschland.
In NRW gibt es 63 Tankstellen direkt an der Autobahn und rund 2850 Straßentankstellen.
Ausgewertet wurden dabei die Preise im Zeitraum vom 6. bis 19. April - also ohne Tankrabatt, aber bereits mit 12-Uhr-Regel.
Der Untersuchungszeitraum war zwar von starken Turbulenzen bei den Spritpreisen geprägt. Am grundsätzlichen Ergebnis ändere das aber nichts, heißt es vom ADAC.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa