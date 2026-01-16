Stromnetz im Visier? NRW-Ministerin warnt vor kritischen Angriffen

Düsseldorf - Nach jüngsten Sabotageakten auf Strom- und Verkehrsnetze sowie Cyberangriffe auf Unternehmen hat die stellvertretende NRW -Ministerpräsidentin Mona Neubaur (48, Grüne ) davor gewarnt, dass auch das bevölkerungsreichste Bundesland nicht vor Attacken auf die kritische Infrastruktur gefeit ist.

Für NRW-Vize-Präsidentin Mona Neubaur (48, Grüne) ist der Schutz der kritischen Infrastruktur noch nicht ausreichend. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zudem fordert die 48-Jährige, dass die Bundesregierung größere Anstrengungen zum Schutz der kritischen Infrastruktur unternimmt. Angriffe wie auf das Stromnetz in Berlin oder hybride Bedrohungen seien immerhin "Teil der täglich stattfindenden neuen Realität", sagte Neubaur vor Journalisten in Düsseldorf.

"Ob Schiene oder Straße, Pipeline oder Stromtrasse - in Nordrhein-Westfalen liegen rund 300.000 Kilometer Stromnetze", so die Wirtschafts- und Energieministerin. "Wir sind auf ganz vielen Kilometern auch in Nordrhein-Westfalen angreifbar und verletzlich."

Das Land schütze die Energie-, Verkehrs- und Datennetze mit einer mehrschichtigen Vorgehensweise und arbeite eng mit den Betreibern kritischer Infrastruktur und den Sicherheitsbehörden zusammen.

Auf Bundesebene müsse aber endlich das Dachgesetz zum Schutz der kritischen Infrastruktur kommen, so Neubaur. "Berlin muss in die Pötte kommen - und die Länder müssen dabei umfassend mit einbezogen werden." Sicherheit brauche klare Regeln. Ohne ein starkes Dachgesetz bleibe Prävention nur Stückwerk.