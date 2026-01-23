Dieser SPD-Mann wird Hendrik Wüst bei der nächsten NRW-Landtagswahl herausfordern

Düsseldorf - SPD-Landtagsfraktionschef Jochen Ott (51) soll die Sozialdemokraten als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2027 führen. Das Parteipräsidium habe dem Landesvorstand einstimmig den 51-jährigen Kölner zur Nominierung vorgeschlagen, lautete es aus Parteikreisen.

Nach historischen Tiefständen will die SPD bei der nächsten Landtagswahl in NRW Landtagsfraktionschef Jochen Ott (51) ins Rennen schicken. © Henning Kaiser/dpa

Ott wird damit voraussichtlich zum Herausforderer von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50). Dieser ist seit Oktober 2021 Regierungschef und führt seit 2022 das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW. Die SPD ist seit 2017 nicht mehr an der Regierung im bevölkerungsstärksten Bundesland beteiligt.

Die Landtagswahl in NRW findet im Frühling 2027 statt. Die CDU will erst im kommenden Jahr ihren Spitzenkandidaten für die Wahl nominieren. Ott soll bereits bei einem am 13. Juni geplanten Aufstellungsparteitag der NRW-SPD offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt werden.

Auf den ehemaligen Oberstudienrat, der sich einen Ruf als angriffslustiger und scharfzüngiger Kritiker der CDU-geführten Landesregierung gemacht hat, kommt eine schwere Aufgabe zu. Die Wahlergebnisse der SPD erreichen in dem Bundesland, das einst als ihr Stammland bezeichnet wurde, seit mehreren Jahren historische Tiefstände.

Bei der Landtagswahl 2022 war die SPD in NRW auf 26,7 Prozent abgesackt, während die CDU mit 35,7 Prozent klar siegte. Bei der Kommunalwahl im vergangenen September erreichten die Sozialdemokraten landesweit 22,1 Prozent, die CDU kam auf 33,3 Prozent. Jüngere Umfragen sehen die SPD nur noch bei 18 bis 19 Prozent.