NRW-SPD sucht den Super-Politiker: Wer wird Wüst-Herausforderer?

Düsseldorf - Bis zur nächsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen dauert es zwar noch über ein Jahr. Der SPD -Landesverband will sich aber schon jetzt darauf festgelegen, wer ihre Spitzenkandidatur übernehmen und zum Herausforderer von Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU ) werden wird.

Die NRW-SPD meldet seit einigen Jahren historische Tiefstände bei den Wahlergebnissen in Nordrhein-Westfalen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Freitag um 16 Uhr präsentiert die Partei in Düsseldorf die Person, die dem 50-jährigen CDU-Politiker sein Amt streitig machen soll.

Als aussichtsreiche Kandidaten sind in den vergangenen Wochen die Co-Chefin der Landespartei, Sarah Philipp (42), und Landtagsfraktionschef Jochen Ott (51) gehandelt worden. Der 51-jährige Oppositionsführer Ott und die 42-jährige Duisburger Wirtschaftsgeografin Philipp sind seit vielen Jahren Landtagsabgeordnete.

Offiziell wird der SPD-Spitzenkandidat bei einem Parteitag im Juni gekürt. Die CDU fasst ihren Aufstellungsparteitag erst für das kommende Jahr ins Auge. Erst dann steht fest, ob CDU-Landeschef Wüst erneut als Nummer 1 für seine Partei antritt.

Die Wahlergebnisse der SPD erreichen in dem Bundesland, das einst als ihr Stammland bezeichnet wurde, seit mehreren Jahren historische Tiefstände. Seit 2017 ist sie nicht mehr an der Regierung in NRW beteiligt.

Seit Mai 2022 führt Wüst die erste schwarz-grüne Koalition in der Landesgeschichte, nachdem er zum Ende der vorherigen Wahlperiode bereits die schwarz-gelbe Koalition von Armin Laschet (64, CDU) übernommen hatte.