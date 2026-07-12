Tempo, Spaß und schräge Gefährte: Seifenkisten flitzen durch Krefeld
Von Celine Frohnapfel
Krefeld - Zahlreiche Seifenkisten werden an diesem Sonntag den Hülser Berg in Krefeld herunterbrettern.
Dabei werden sie von mehreren Hundert Menschen am Streckenrand angefeuert. Ausgezeichnet werden sowohl die schnellste als auch die am kreativsten gestaltete Seifenkiste.
Mitfahren dürfen angemeldete Teilnehmer, die älter als zehn Jahre alt sind und eine selbstgebaute Seifenkiste an den Start bringen. Erwachsene fahren außerhalb der Wertung.
Das Rennen in Krefeld wird alle zwei Jahre veranstaltet. Auf der 500 Meter langen, abschüssigen Strecke können die Seifenkisten bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell werden.
Damit das Rennen möglichst sicher abläuft, müssen alle Seifenkisten vor dem Start einen Sicherheitscheck bestehen. Für alle Teilnehmer gilt außerdem eine Helmpflicht.
Titelfoto: Ina Fassbender/dpa