Traurige Bilanz: NRW verzeichnet die meisten Badetoten in Deutschland

Düsseldorf/Bad Nenndorf - Die Zahl der Badetoten in Nordrhein-Westfalen ist im Hitzemonat Juni im Vergleich zum Vorjahr deutlich größer geworden.

Besonders der Rhein gilt als lebensgefährlich: Starke Strömungen und vorbeifahrende Frachtschiffe machen das Baden dort immer wieder zur tödlichen Falle. © Thomas Banneyer/dpa

Während es in dem Monat 2025 noch 12 tödliche Unfälle im Wasser gab, zählte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) jetzt im Juni 22 Badetote.

Das ist ein Anstieg um über 80 Prozent. In keinem anderen Bundesland zählte die DLRG in diesem Zeitraum mit der Rekordhitze mehr Opfer.

In den vergangenen Jahren hatte es vor allem am Rhein aufgrund der starken Strömungen und Sogwirkungen durch vorbeifahrende Frachtschiffe immer wieder tödliche Badefälle gegeben.

Laut DLRG starben im vergangenen Jahr allein 12 Menschen bei Badeunfällen am Rhein in NRW.