Weniger Geldautomaten-Sprengungen in NRW: Zahl der Attacken sinkt deutlich
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Die Sprengattacken auf Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen gehen weiter stark zurück.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres registrierte das Landeskriminalamt NRW einen Rückgang um 42 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres, wie ein Sprecher auf dpa-Anfrage mitteilte.
Nach 19 Sprengattacken in den ersten sechs Monaten 2025 waren es in diesem Jahr bis Ende Juni nur noch 11 Angriffe.
Entscheidend für den Rückgang dürfte die flächendeckende Ausstattung der Geldautomaten mit Farb-Kleb-Patronen sein, die die Geldscheine bei einer Explosion einfärben und damit unbrauchbar machen.
Seit 2022 gehen die Zahlen kontinuierlich zurück. Auch bundesweit ist ein deutlicher Rückgang feststellbar.
Titelfoto: Guido Schulmann/dpa