Weniger Geldautomaten-Sprengungen in NRW: Zahl der Attacken sinkt deutlich

Düsseldorf - Die Sprengattacken auf Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen gehen weiter stark zurück.

Die Zahl der Attacken auf Geldautomaten sinkt deutlich. Neue Sicherheitstechnik erschwert Tätern offenbar die Beute. © Guido Schulmann/dpa

Im ersten Halbjahr dieses Jahres registrierte das Landeskriminalamt NRW einen Rückgang um 42 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres, wie ein Sprecher auf dpa-Anfrage mitteilte.

Nach 19 Sprengattacken in den ersten sechs Monaten 2025 waren es in diesem Jahr bis Ende Juni nur noch 11 Angriffe.