Pützchens Markt 2026: Diese Neuheiten feiern in Bonn Premiere

Bonn - Noch rund zwei Monate, dann steigt in Bonn wieder der Pützchens Markt. Besucher dürfen sich auf gleich zehn neue Attraktionen freuen.

Das aufwendig illuminierte Riesenrad "Eyecatcher" feiert 2026 Pützchens-Markt-Premiere. © Eyecatcher/Kipp

Der große traditionelle Jahrmarkt findet in diesem Jahr vom 11. bis 15. September statt. Insgesamt warten auf Euch rund 500 Geschäfte, die zum Schlemmen, Bummeln und Spaß haben einladen.

Das neue Highlight auf dem knapp 80.000 Quadratmeter großen Festgelände ist das Riesenrad "Eyecatcher". Hier wird Euch ein atemberaubender Blick auf das bunte Treiben aus 55 Metern Höhe geboten.

Wer es etwas rasanter mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Mit der Riesenschaukel "Avenger Royal" und dem 85 Meter hohen Freifallturm "Mission Impossible Tower" warten gleich mehrere Neuheiten auf echte Adrenalinfans.

Gruselfreunde dürfen sich über eine dreistöckige Geisterbahn freuen, während die Wildwasserbahn "Colorado Rafting" für spritzigen Fahrspaß sorgt. Außerdem warten auf dem Festgelände natürlich auch zahlreiche Kirmesklassiker.