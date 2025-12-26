Tierischer Jahresrückblick: Das waren die kuriosesten und rührendsten Geschichten aus NRW

Drei Hennen auf großer Fahrt, besonderer Nachwuchs im Kölner Zoo und eine Katze auf Abwegen: Diese tierischen Geschichten machten 2025 Schlagzeilen.

Von Rabea Gruber NRW - Manche Vierbeiner gehen auf besondere Reisen, andere stecken in misslichen Situationen fest. Und einige begleiten die Menschen über eine lange Zeit. Hier kommen die lustigsten, kuriosesten und rührendsten Tiergeschichten des Jahres 2025.

Polizei entdeckt Pony im pinken Auto

Das Pony war in dem Auto lediglich mit einem Strick an einer Metallöse "gesichert" worden. Die Fahrerin zeigte sich uneinsichtig. © Bildmontage: Polizei Aachen/dpa Ein pinkfarbener Wagen und darin ein weißes Pony - in Alsdorf bei Aachen stoppte die Polizei einen ungewöhnlichen Tiertransport. Gänzlich uneinsichtig gab sich die Fahrerin, die das Shetland-Pony mit einem Strick an einer Metallöse angebunden hatte. Damit sei das Tier ausreichend gesichert, argumentierte die Frau. Die Polizei sah das anders, wies auf die Lebensgefahr für Pony und Transporteurin hin. Die Autofahrerin wollte die 35 Euro Verwarngeld dennoch nicht bezahlen - also wurde ein Bußgeldverfahren gegen sie eingeleitet.

Katze fährt von Hannover nach Bochum

In einem Autoradkasten versteckt hatte eine kleine Katze eine stundenlange Reise von Hannover nach Bochum überstanden. Als der Fahrer in Bochum Verdacht schöpfte, rief er die Feuerwehr. Ein leises Miauen verriet den Helfern, dass die Katze im hinteren Radkasten steckte. Es musste in Hannover zugestiegen sein - da das Kätzchen einen Chip trug, konnten seine Besitzer dort ausfindig gemacht werden.

Wer ließ die Hühner in der Kölner S-Bahn zurück?

Drei Hühner reisten in diesem Jahr als blinde Passagiere mit der Deutschen Bahn. Wer die Tiere in der S-Bahn zurückgelassen hatte, blieb unklar. © -/Deutsche Bahn AG/dpa Ungewöhnliche Passagierinnen entdeckte ein Lokführer in der S6 von Essen nach Köln. Im Erste-Klasse-Abteil der S-Bahn saßen drei Hennen auf einer Strohschicht. Erst am Endbahnhof Köln-Worringen wurden sie entdeckt. Die Polizei übergab die Hühner in die Obhut der Tierrettung. Der Zug musste anschließend gründlich gereinigt werden und fiel aus.

Kleinwüchsige Eisbärin muss eingeschläfert werden

Der Zoo in Gelsenkirchen trauerte in diesem Jahr um einen Publikumsliebling. Im Alter von 36 Jahren musste in der Ruhrgebietsstadt Eisbärdame Antonia eingeschläfert werden. Die Bärin war kleinwüchsig und wurde deshalb von den Besuchern trotz ihres hohen Alters oft für ein Jungtier gehalten. In der Natur hätte Antonia wegen ihrer kurzen Beine laut Zoo keine Chance gehabt.

Bonobo-Baby im Kölner Zoo geboren

Im März wurde im Kölner Zoo ein Bonobo-Mädchen geboren. © Oliver Berg/dpa Grund zur Freude lieferte in den NRW-Zoos in diesem Jahr der pelzige, gefiederte und geschuppte Nachwuchs. Eines dieser Tierkinder ist das Bonobo-Mädchen Milumbe, das im März im Kölner Zoo geboren und Anfang Mai der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der kleine Affe ist der erste Nachwuchs für Mutter Malaika. Bonobos leben normalerweise in den Regenwäldern der Demokratischen Republik Kongo und sind in ihrer Heimat stark bedroht. Sie wurden erst 1933 als eigene Art erkannt und gelten als nächste Verwandte des Menschen.

