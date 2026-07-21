Tochter wird Vergewaltigung gewünscht: SPD-Politikerin Opfer von Hass und sexuellen Gewaltdrohungen

Wuppertal - Nach einer Welle von Hass und sexuellen Gewaltdrohungen haben Führungskräfte der Stadt Wuppertal Oberbürgermeisterin Miriam Scherff (37) ihre Solidarität erklärt.

Wuppertals Oberbürgermeisterin Miriam Scherff (37) ist Opfer von Hass und sexuellen Gewaltdrohungen im Netz geworden. © Christoph Reichwein/dpa

Mit einer "Null-Toleranz-Haltung gegen Angriffe und Beleidigungen jeglicher Art" stellten sich Vorstände und Leitungen in der Stadtverwaltung sowie städtischen Betrieben in einem offenen Brief hinter Scherff und alle Mandatsträgerinnen.

Die 37-jährige SPD-Politikerin Scherff hatte vor eineinhalb Wochen auf Facebook und Instagram von sexualisierten Beleidigungen im Netz berichtet und Screenshots der Posts gezeigt. Die Politikerin erzählte außerdem, dass jemand ihrer kleinen Tochter eine Vergewaltigung wünsche.

"Wir alle wissen um abwertende und sexistische Kommentare gegenüber Frauen, doch die aktuelle Steigerung durch extreme Herabwürdigungen, Beleidigungen und Gewaltandrohungen bis zur Bedrohung der Familie haben eine neue, für uns absolut nicht akzeptable Dimension erreicht", heißt es in der Wuppertaler Stadtspitze.

Der Versuch, Frauen so aus Führungspositionen herausdrängen und einschüchtern zu wollen, werde nicht funktionieren.