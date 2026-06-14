Trotz Einsturzgefahr: Bonner Nordbrücke zieht Schaulustige und Jogger an

Bonn - Ob Jogger, Radfahrer oder Jugendliche auf E-Rollern - obwohl die Bonner Nordbrücke wegen akuter Sicherheitsbedenken komplett gesperrt ist, halten sich dort immer wieder Menschen auf. Sogar auf TikTok kursieren inzwischen zahlreiche Videos.

Trotz der Vollsperrung joggte ein Mann über die Bonner Nordbrücke. Das Betreten des maroden Bauwerks ist aus Sicherheitsgründen verboten. © Markus Böhm (NRWNews24)

Beobachtungen eines Reporters vom Donnerstag (11. Juni) zeigen: Teilweise wurden Absperrungen zur Seite geräumt, Flatterbänder beschädigt oder sogar zerrissen. Trotzdem spazieren, joggen oder fahren Menschen mit dem Fahrrad und E-Roller über das Bauwerk.

Dabei gilt die Nordbrücke (A565/Friedrich-Ebert-Brücke) als stark beschädigt und sogar einsturzgefährdet. Aus diesem Grund hatte die Autobahn GmbH des Bundes bereits am 3. Juni die sofortige Vollsperrung angeordnet.

Die aktuelle Lage scheint aber nicht abzuschrecken. Im Gegenteil: Viele fühlen sich von der einsamen Autobahnkulisse angezogen und zeigen, wie einfach es ist, die Absperrungen zu überqueren.

"Bei Sonnenuntergang ein geiler Hotspot, um da ein paar Bierchen zu trinken", oder auch "Bonner Nordbrücke einfach Lost Place geworden", heißt es in den Kommentaren zu einem TikTok-Video.