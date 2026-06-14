Trotz Einsturzgefahr: Bonner Nordbrücke zieht Schaulustige und Jogger an
Bonn - Ob Jogger, Radfahrer oder Jugendliche auf E-Rollern - obwohl die Bonner Nordbrücke wegen akuter Sicherheitsbedenken komplett gesperrt ist, halten sich dort immer wieder Menschen auf. Sogar auf TikTok kursieren inzwischen zahlreiche Videos.
Beobachtungen eines Reporters vom Donnerstag (11. Juni) zeigen: Teilweise wurden Absperrungen zur Seite geräumt, Flatterbänder beschädigt oder sogar zerrissen. Trotzdem spazieren, joggen oder fahren Menschen mit dem Fahrrad und E-Roller über das Bauwerk.
Dabei gilt die Nordbrücke (A565/Friedrich-Ebert-Brücke) als stark beschädigt und sogar einsturzgefährdet. Aus diesem Grund hatte die Autobahn GmbH des Bundes bereits am 3. Juni die sofortige Vollsperrung angeordnet.
Die aktuelle Lage scheint aber nicht abzuschrecken. Im Gegenteil: Viele fühlen sich von der einsamen Autobahnkulisse angezogen und zeigen, wie einfach es ist, die Absperrungen zu überqueren.
"Bei Sonnenuntergang ein geiler Hotspot, um da ein paar Bierchen zu trinken", oder auch "Bonner Nordbrücke einfach Lost Place geworden", heißt es in den Kommentaren zu einem TikTok-Video.
Über 250 Menschen erwischt: Absperrungen an der Nordbrücke verschärft
Wie aus einigen Social-Media-Beiträgen hervorgeht, ist es mittlerweile schon schwieriger geworden, die Brücke einfach zu betreten.
Die Polizei habe allein am Samstag (13. Juni) über 250 Personen auf dem maroden Bauwerk erwischt. Unter anderem sollen sie die Gelegenheit genutzt haben, um Gegenstände von der Brücke zu werfen.
Aus diesem Grund seien die Absperr-Maßnahmen verschärft und eine zusätzliche Streife eingesetzt worden.
Die Verantwortlichen warnen eindringlich davor, die Sperrung zu ignorieren. Wer sie umgeht oder beschädigt, bringt nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern erschwert auch die Arbeit der Einsatzkräfte.
Zusätzlich ist im Einzelfall auch mit rechtlichen Folgen zu rechnen.
Titelfoto: Bildmontage: Markus Böhm (NRWNews24)