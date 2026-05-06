Trotz Spardruck: NRW pocht weiter auf Tariflöhne in Krankenhäusern

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (68, CDU ) mahnt, die Krankenhäuser mit dem geplanten Sparpaket des Bundes zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge nicht zu überfordern.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (68, CDU) hat im Landtag vor zu harten Sparmaßnahmen für die Kliniken gewarnt. © Oliver Berg/dpa

Nirgendwo in Deutschland seien die Krankenhäuser auf Rosen gebettet, stellte er in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags fest. Angesichts dessen sei das Einsparvolumen, was von den Krankenhäusern verlangt werde, hoch.

NRW habe keine bedarfsgerechte Krankenhausplanung auf die Beine gestellt, damit die Häuser am Ende in der Insolvenz landeten, warnte Laumann. "Das kann ja nicht das Ziel sein." Deswegen werde die Landesregierung genau hinschauen, wo die derzeit formulierten Sparziele zu unerwünschten Strukturveränderungen führen könnten.

Das gelte auch für den Personalbereich der Krankenhäuser. Es passe nicht zusammen, überall im öffentlichen Dienst Tariflöhne zu bezahlen, wenn das am Ende in den Krankenhäusern nicht mehr möglich wäre.

"Das bleibt meine DNA, dass ich will, dass in den Krankenhäusern natürlich die Tariffähigkeit der Krankenhäuser erhalten bleibt", betonte der Gesundheitsminister. Das habe NRW in seinen Stellungnahmen an die Bundesregierung auch deutlich gemacht. "Das wird wahrscheinlich auch ein erheblicher Punkt für das Bundesratsverfahren werden."