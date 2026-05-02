Schuld ist Mega-Summe: FDP kritisiert Hendrik Wüst wegen Adventskonzerts

Düsseldorf - Ein Adventskonzert von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) erhitzt im Landtag die Gemüter.

Hendrik Wüst (50, CDU) steht wegen seiner satten Rechnung stark in der Kritik. © Marcel Kusch/Land NRW/dpa

Demnach kritisiert die FDP die angefallenen Kosten für das Konzert im vergangenen Dezember.

Laut Staatskanzlei beträgt die inzwischen vorliegende Endabrechnung 128.682,50 Euro. "In Zeiten trauriger Rekordschulden sollte die Landesregierung selbst mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Ausgaben auf den Prüfstand stellen", sagte dazu der FDP-Haushaltsexperte Ralf Witzel.

Im Februar hatte es Aufsehen um die Kosten für das Adventskonzert der bayerischen Landesregierung gegeben, zu dem Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) unter anderem Florian Silbereisen (44) eingeladen hatte.

Wie eine Anfrage der Grünen im bayerischen Landtag ergab, lagen die Kosten bei 130.000 Euro. Die Grünen - in Bayern in der Opposition - hatten das kritisiert.