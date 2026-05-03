100.000 feiern Abschied: So emotional endete "Rhein in Flammen" in Bonn

Bonn - Rund 100.000 Menschen haben von Freitag bis Sonntag "Rhein in Flammen 2026" in Bonn gefeiert. Mit der 40. Ausgabe ging gleichzeitig eine Ära in der Rheinaue zu Ende, denn ab 2028 soll das Event mit neuem Konzept in die Innenstadt umziehen.

Rund 100.000 Menschen feierten das letzte "Rhein in Flammen" an seinem traditionellen Standort in den Bonner Rheinauen. (Archivbild) © Volker Lannert/dpa

Wie die Stadt mitteilt, blieb trotz angekündigter Gewitter das große Unwetter aus und wenige Tropfen störten die Feierlaune kaum. Stattdessen wurde bei Open-Air-Atmosphäre durchgehend gefeiert, inklusive Fahrgeschäften, Food-Ständen und jeder Menge Live-Musik.

Highlight war die große Lichtershow am Samstagabend: Drohnen und Feuerwerk sorgten für rund 30 Minuten "Wow"-Momente über der Rheinaue und erzählten von 40 Jahren Festivalgeschichte. Dazu gab es Musik, Emotionen und einen Schiffskonvoi auf dem Rhein.

Auch die Polizei zieht ein entspanntes Fazit: "Wir blicken auf einen überwiegend ruhigen Großeinsatz zurück." Größere Zwischenfälle blieben aus, es kam lediglich zu einzelnen Jugendschutzkontrollen, Verwarnungen wegen Falschparkens und kleineren Ordnungswidrigkeiten.

Damit endet "Rhein in Flammen" in den Rheinauen friedlich, aber auch ein bisschen wehmütig, bevor das Event in zwei Jahren völlig neu startet.