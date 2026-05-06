Anrufrekord für Hilfetelefon: Immer mehr Männer berichten von psychischer Gewalt

Köln - Beim Männerhilfetelefon, das vor sechs Jahren unter anderem in NRW ins Leben gerufen wurde, hat es im vergangenen Jahr einen Rekord gegeben.

Insgesamt haben sich im vergangenen Jahr 4051 Männer über das Hilfetelefon gemeldet und von Gewalterfahrungen berichtet. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt hätten sich 4051 Betroffene bei dem Hilfstelefon gemeldet. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" mit Bezug auf einen wissenschaftlichen Evaluationsbericht, den das NRW-Gleichstellungsministerium beauftragt hat.

"Alle Formen von Gewalt müssen verhindert werden. Gewalt an Männern darf dabei kein Tabuthema sein", betont NRW-Gleichstellungsministerin Verena Schäffer (39, Grüne).

Die aktuellen Zahlen machen demnach deutlich, dass das Angebot eine "wertvolle Unterstützung" biete, die bei den Hilfesuchenden ankomme.

Im Jahr 2023 waren 3311 Anrufe bei dem Männerhilfetelefon gezählt worden - der Zuwachs innerhalb von zwei Jahren beträgt demnach 22,3 Prozent.