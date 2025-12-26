29-Jähriger verliert Kontrolle über Auto: Wagen bleibt auf Seite liegen

Waldbröl - Unschöner Heiligabend für einen 29-jährigen Mann und seine beiden Mitfahrer: Das Trio baute einen Unfall .

Bei einem Unfall wurden der Fahrer und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Nach Angaben der Polizei war der Mann aus Morsbach gegen 1 Uhr mit seinem Mini auf der B256 von Waldbröl in Richtung Hermesdorf unterwegs.

In einer Linkskurve zwischen dem Kreisverkehr Wiehler Straße und dem Kreisverkehr Friedrich-Engels-Straße kam der 29-Jährige ins Schleudern, von der Straße ab und überschlug sich.

Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer (17 und 19 Jahre alt), wurden bei dem Crash leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.