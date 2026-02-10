Elf Verletzte nach schwerem Busunfall: Drama um eingeklemmten Fahrer

Gladbeck - Bei einem heftigen Busunfall in Nordrhein-Westfalen wurden elf Menschen verletzt. Den Busfahrer erwischte es dabei besonders schwer.

Der Bus kollidierte erst mit zwei Autos und dann mit einem Baumstamm. © Feuerwehr Gladbeck

Der Linienbus war am Dienstagnachmittag, gegen 16.04 Uhr, in der Stadt Gladbeck (Kreis Recklinghausen) zunächst gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos und anschließend gegen einen Baum gekracht, wie die örtliche Feuerwehr am Abend mitteilte.

Insgesamt neun Fahrgäste kamen mit leichten Verletzungen davon, eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen.

Der Busfahrer wurde infolge des Unfalls in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte.

Er erlitt zudem einen "schweren internistischen Notfall" (möglicherweise einen Herzinfarkt).