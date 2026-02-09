Smart-Fahrer kracht frontal gegen Toyota: Ersthelfer kämpfen vergeblich um sein Leben

Elsdorf - Bei einem Unfall in Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis hat ein 65-jähriger Smart-Fahrer am Montag tödliche Verletzungen erlitten.

Trotz aller Bemühungen der Ersthelfer erlag der Smart-Fahrer (†65) noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Der Smart-Fahrer war nach Angaben der Polizei am frühen Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf dem Nordrandweg Richtung Kerpener Straße unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem Toyota einer 55-Jährigen zusammenkrachte, die die Straße in entgegengesetzte Richtung befahren hatte.

Der Kleinwagen-Fahrer erlitt bei dem Unfall derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine Ersthelferin, Rettungskräfte und ein Notarzt hätten vor Ort vergeblich um das Leben des Mannes gekämpft, hieß es seitens der Beamten.

Die 55-Jährige habe sich leichte Verletzungen zugezogen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.