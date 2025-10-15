62-Jähriger erfasst kleines Mädchen: Fünfjährige schwer verletzt

Bergheim - Bei einem Unfall in Bergheim bei Köln ist eine Fünfjährige schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Das Mädchen (5) erlitt schwere Verletzungen und wurde nach dem Unfall in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Kleinkraftradfahrer (62) am Dienstagnachmittag gegen 14.55 Uhr auf der Bergheimer Straße in Richtung Ludwig-Kons-Straße unterwegs, als nach derzeitigem Ermittlungsstand zeitgleich ein Bus in entgegengesetzter Richtung an der dortigen Bushaltestelle gehalten hatte.



Als der 62-Jährige an dem Bus vorbeigefahren sei, soll die Fünfjährige hinter dem Linienfahrzeug auf die Straße gelaufen sein, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer kam.