Tödlicher Unfall auf Kreisstraße: Auto prallt frontal gegen Baum

Weilerswist/Euskirchen - Auf einer Kreisstraße zwischen Bornheim-Rösberg und Weilerswist-Metternich ist es am Sonntagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Der Mann prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. © 7aktuell.de | Alexander Franz

Wie die Polizei mitteilt, ist ein 59-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis um 9.54 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn der K33 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Obwohl unter anderem ein Rettungshubschrauber angefordert wurde und wenig später an der Unfallstelle landete, kam für den Mann jede Hilfe zu spät: Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle.