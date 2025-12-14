Tödlicher Unfall auf Kreisstraße: Auto prallt frontal gegen Baum
Weilerswist/Euskirchen - Auf einer Kreisstraße zwischen Bornheim-Rösberg und Weilerswist-Metternich ist es am Sonntagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen.
Wie die Polizei mitteilt, ist ein 59-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis um 9.54 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn der K33 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.
Obwohl unter anderem ein Rettungshubschrauber angefordert wurde und wenig später an der Unfallstelle landete, kam für den Mann jede Hilfe zu spät: Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle.
Warum der Mann von der Straße abkam, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Die K33 ist aktuell noch gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Alexander Franz (2)