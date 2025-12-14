Tödlicher Unfall bei Köln: Senior kracht mit Auto gegen Hauswand - lag ein medizinischer Notfall vor?

Bergisch Gladbach - Bei einem Unfall in Bergisch Gladbach bei Köln ist ein Autofahrer (84) gegen eine Hauswand gefahren und schwerst verletzt worden.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Im Krankenhaus erlag er später seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der 84-jährige Fahrer hatte nach ersten Erkenntnissen am Samstagmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, welches gegen eine Hauswand prallte.

Möglicherweise habe der Fahrer vorher einen Notfall am Steuer erlitten, vermuten die Ermittler.

Im Anschluss an Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer am Unfallort wurde der 84-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er laut Polizei kurze Zeit später.