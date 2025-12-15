95-Jährige rammt Kind mit Auto: Polizei gibt Update zu seinem Zustand

Lüdenscheid - Nach dem Abbiegeunfall einer 95-Jährigen in Lüdenscheid ist ein dabei schwer verletztes Kind außer Lebensgefahr.

Das Unglück ereignete sich am Wochenende auf einem Parkplatz in Lüdenscheid. © Tim Oelbermann/dpa

Das sagte eine Polizeisprecherin. Die Unfallursache werde weiter untersucht, dazu werde auch die Fahrerin vernommen, sagte die Sprecherin.

Die 95 Jahre alte Frau hatte mit ihrem Auto beim Abbiegen auf einen Parkplatz eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind erfasst.

Eine Notärztin konnte bei dem Kind laut einer Polizeimeldung zunächst Lebensgefahr nicht ausschließen.

Die Mutter hatte demnach nur leichte Verletzungen erlitten. Das Kind wird weiter im Krankenhaus behandelt.

Laut Polizei hat die Seniorin möglicherweise Gas und Bremse verwechselt.