70-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Wagen und stirbt: War es ein internistischer Notfall?

Velbert - Ein 70-Jähriger ist am Samstag in Velbert (Kreis Mettmann) vermutlich an den Folgen eines internistischen Notfalls verstorben.

Die Polizei sperrte den Unfallort für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für mehrere Stunden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 14.40 Uhr mit seinem Renault Kangoo auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn geriet und erst in einem Busch zum Stillstand kam. Fremdeinwirkung gab es demnach nicht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten daraufhin umgehend die Rettungskräfte.

Als diese vor Ort eintrafen, konnten sie den 70-Jährigen zunächst noch reanimieren und in eine Klinik bringen. Dort verstarb er allerdings kurze Zeit später.