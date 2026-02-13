Teenager (14, 15) fliehen in Mietwagen vor Polizei: Auto kracht gegen Baum und fängt Feuer

Düsseldorf - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein erst 14-jähriger Autofahrer einen Unfall gebaut, bei dem er sich schwere Verletzungen zuzog. Auch sein Beifahrer (15) erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen.

Das Carsharing-Auto - ein VW - wurde bei dem Unfall völlig demoliert. © Patrick Schüller

Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei war ein Streifenteam in der Nacht zu Freitag gegen 23.43 Uhr im Stadtteil Hassels auf den Carsharing-Wagen aufmerksam geworden und wollte den Fahrer kontrollieren, woraufhin dieser jedoch das Gaspedal durchtrat und in hohem Tempo davonbrauste.

Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung des schwarzen VW auf und beobachtete, wie der Wagen zunächst auf der Potsdamer Straße mehrere Außenspiegel dort geparkter Fahrzeuge beschädigte.

Auf der Straße "In der Steele" verlor der Fahrer dann gänzlich die Kontrolle über den Mietwagen, kam von der Fahrbahn ab und krachte anschließend heftig gegen einen Baum, ehe der Wagen schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen kam und Feuer fing!

Ein Streifenwagen, der unmittelbar hinter dem flüchtenden VW hergefahren war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Fahrzeug, wodurch dieses in ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde.