Beim Einparken verschaltet: Corsa-Fahrerin kracht ungebremst in Schaufenster

Hilden - Beim Einparken hat eine 68-Jährige in Hilden (Kreis Mettmann) die Kontrolle über ihren Opel Corsa verloren und ist ungebremst ins Schaufenster eines Geschäfts gekracht. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Der Opel Corsa der 68-Jährigen krachte mit hoher Wucht in das Schaufenster des Fahrradgeschäfts. © Bildmontage: Kreispolizeibehörde Mettmann

Die Hildenerin wollte ihren Opel nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber eines Fahrradgeschäftes an der Gustav-Mahler-Straße parken, wobei sie jedoch nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Kontrolle über ihr Auto verlor, weil sie nach eigener Aussage aus Versehen die Automatikschaltung ihres Wagens auf den Fahrmodus gestellt hatte.

Der Kleinwagen krachte daraufhin ungebremst und mit großer Wucht in die Ladenfront einer dortigen Fahrradwerkstatt.

Während sowohl an dem Schaufenster als auch am Wagen der Frau erheblicher Schäden entstanden, wurden zum Glück keine Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Die 68-Jährige erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber körperlich unverletzt. Sie sei vor Ort in einem Rettungswagen betreut worden, wie es hieß.

Ein hinzugerufener Statiker begutachtete derweil die Schäden an dem Gebäude, "konnte nach Kenntnis der Polizei aber keine strukturellen Schäden an tragenden Teilen feststellen", berichtete ein Sprecher der Beamten.