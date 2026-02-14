17-jähriger Jeck von Auto erfasst und auf Acker geschleudert - Lebensgefahr!

Wachtberg - Ein 17-jähriger Karnevalist ist im Rhein-Sieg-Kreis beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

In Wachtberg bei Bonn wurde am Freitagabend ein Jugendlicher (17) von einem Auto erfasst. © Marius Fuhrmann

Eine Gruppe Jugendlicher war am frühen Abend zu Fuß auf dem Rückweg von Remagen-Oedingen im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz in den Nachbarort Wachtberg an der Kreisstraße entlanggelaufen, wie die Polizei mitteilte.

Dort hatten sie den ersten Ermittlungen zufolge eine Karnevalsveranstaltung besucht.

Der 17-Jährige habe gegen 17.50 Uhr als letzter der Gruppe in Wachtberg die Fahrbahn überquert, als ihn der Wagen mit einem 46-jährigen Fahrer am Steuer plötzlich frontal erfasste.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der minderjährige Jeck auf einen angrenzenden Acker geschleudert.

Die Leitstelle schickte sofort mehrere Rettungswagen und einen Notarzt los, um sich um den verletzten Jugendlichen sowie die Augenzeuginnen und -zeugen zu kümmern. Seine Freunde hatten den Crash hautnah miterleben müssen.