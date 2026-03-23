92-Jährige auf Supermarkt-Parkplatz von Transporter erfasst: Seniorin erliegt Verletzungen

Die Untersuchungen zu dem Crash dauern weiterhin an.

Traurige Nachricht: Die 92-jährige Seniorin, die am Freitag in Bergisch Gladbach-Hand von einem Transporter erfasst wurde, ist in der Nacht zu Samstag ihren Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Bergisch Gladbach - Auf der Gustav-Stresemann-Straße in Bergisch Gladbach-Hand ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 92-jährige Fußgängerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerst verletzte Seniorin (92) in eine Klinik. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 58-jähriger Transporter-Fahrer die Seniorin gegen 9.15 Uhr beim Abbiegen auf einen Supermarkt-Parkplatz übersehen und in der Folge mit seinem Wagen erfasst.

Durch die Wucht des Aufpralls kam die 92-Jährige zu Fall und geriet unter den Transporter. Alarmierte Rettungskräfte mussten sie unter dem Fahrzeug hervorziehen.

Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der sie nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik brachte. Lebensgefahr könne aktuell nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei weiter mit.

Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Wuppertal hinzugezogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an. Der Transporter sowie das Handy des 58-Jährigen wurden in diesem Zuge sichergestellt.