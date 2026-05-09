Junge (12) steigt aus Bus aus und wird von Auto erfasst

Velbert – Ein zwölfjähriger Junge ist in Velbert von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach einem schweren Unfall in Velbert wurde ein zwölfjähriger Junge mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Der Junge sei am Freitagnachmittag nach dem Aussteigen aus einem Linienbus auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Zwölfjährige mit einem Bus in Richtung Velberter Innenstadt unterwegs.

ls er ausstieg, lief er hinter dem Bus auf die Fahrbahn, um einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartenden Bus zu erreichen.

Dabei wurde er von dem Auto eines 36-Jährigen erfasst.



