Junge (12) steigt aus Bus aus und wird von Auto erfasst
Von Evelyn Denich
Velbert – Ein zwölfjähriger Junge ist in Velbert von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.
Der Junge sei am Freitagnachmittag nach dem Aussteigen aus einem Linienbus auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der Zwölfjährige mit einem Bus in Richtung Velberter Innenstadt unterwegs.
ls er ausstieg, lief er hinter dem Bus auf die Fahrbahn, um einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartenden Bus zu erreichen.
Dabei wurde er von dem Auto eines 36-Jährigen erfasst.
Der Junge wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort werde er intensivmedizinisch behandelt, hieß es.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa