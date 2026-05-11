Böser Unfall nach Wendemanöver: Feuerwehr rettet Fahrer aus Wrack

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Bei einem Unfall am Montagmorgen in Lohmar wurde ein 49-jähriger Mann schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen geholt werden.

Von Alina Eultgem

Lohmar – Bei einem Unfall am Montagmorgen in Lohmar wurde ein 49-jähriger Mann schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden!

Nach einem heftigen Unfall in Lohmar musste ein Fahrer (49) von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.
Nach einem heftigen Unfall in Lohmar musste ein Fahrer (49) von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.  © Marius Fuhrmann

Laut Polizei war der Mann gegen 6.10 Uhr mit seinem Peugeot auf der Franzhäuschenstraße (K13) in Richtung Inger unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr ein 29-Jähriger in einem Ford.

Beim Versuch des 49-Jährigen, zu wenden, passierte dann das Unglück: Der Fahrer im Ford reagierte offenbar zu spät und krachte in die Fahrerseite des Peugeots.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Peugeot zur Seite geschleudert und knallte dabei noch gegen zwei Schaukästen vom örtlichen Heimatverein.

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Der 49-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto befreien, weil er eingeklemmt war.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zerstört und mussten abgeschleppt werden.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zerstört und mussten abgeschleppt werden.  © Marius Fuhrmann

Für die Rettungsaktion mussten sogar Teile des Autos entfernt werden. Erst nach etwa 45 Minuten kamen die Einsatzkräfte an den Mann ran. Der 29-jährige Ford-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Beide Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Franzhäuschenstraße komplett gesperrt.

Titelfoto: Marius Fuhrmann

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