Böser Unfall nach Wendemanöver: Feuerwehr rettet Fahrer aus Wrack

Lohmar – Bei einem Unfall am Montagmorgen in Lohmar wurde ein 49-jähriger Mann schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden!

Nach einem heftigen Unfall in Lohmar musste ein Fahrer (49) von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. © Marius Fuhrmann

Laut Polizei war der Mann gegen 6.10 Uhr mit seinem Peugeot auf der Franzhäuschenstraße (K13) in Richtung Inger unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr ein 29-Jähriger in einem Ford.

Beim Versuch des 49-Jährigen, zu wenden, passierte dann das Unglück: Der Fahrer im Ford reagierte offenbar zu spät und krachte in die Fahrerseite des Peugeots.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Peugeot zur Seite geschleudert und knallte dabei noch gegen zwei Schaukästen vom örtlichen Heimatverein.

Der 49-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto befreien, weil er eingeklemmt war.