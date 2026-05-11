Frontal zusammengerast: Zwei Tote nach heftigem Unfall auf Bundesstraße

Steinfurt - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Steinfurt in Nordrhein-Westfalen sind zwei Autofahrer ums Leben gekommen.

Die Bundesstraße war nach dem tödlichen Unfall mehrere Stunden lang voll gesperrt. © Justin Brosch/dpa

Wie die Polizei in Steinfurt am späten Sonntag mitteilte, kollidierten der VW eines 64-Jährigen und der VW eines 52-Jährigen am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sonnenschein und Metelen aus bislang ungeklärter Ursache frontal miteinander.

Beide Fahrer starben noch an der Unfallstelle.

Zwei Mitfahrerinnen im Wagen des 64-Jährigen, eine 90 Jahre alte und eine 58 Jahre alte Frau, wurden schwer verletzt.

Sie kamen mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser.