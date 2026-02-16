Auf schneeglatter Straße: Renault landet kopfüber im Straßengraben

Waldbröl - Bei einem Unfall in Waldbröl im Oberbergischen Kreis ist ein 22-Jähriger am Wochenende verletzt worden.

Der Renault landete bei dem Unfall auf dem Dach im Straßengraben. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag schilderte, war ein 55-jähriger Autofahrer am Sonntagabend gegen 21.25 Uhr mit seinem Renault auf der L324 von Erblingen Richtung Waldbröl unterwegs, als sein Wagen auf Höhe der Ortschaft "Heide" auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet.

Der Renault rutschte über die Gegenfahrbahn und drehte sich, ehe er auf das Dach kippte und schließlich im Straßengraben zum Liegen kam.

Während der 55-Jährige den Unfall unverletzt überstand, zog sich sein 22-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, berichtete der Sprecher.