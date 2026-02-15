Drama bei Karnevalsumzug: Drei Menschen stürzen von Wagen

Niederkassel-Rheidt ( Nordrhein-Westfalen ) - Schockmoment bei einem Karnevalsumzug in NRW: In Niederkassel-Rheidt ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Bei einem Karnevalsumzug in Niederkassel-Rheidt sind vier Menschen von einem Wagen gestürzt. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt hat, ereignete sich das tragische Unglück gegen 16.30 Uhr auf der Marktstraße.

Zeugen berichteten, dass drei Männer - die aus Troisdorf und Bonn stammen - aus mehreren Metern Höhe vom Umzugswagen auf die Straße stürzten.

Vor allem einen 51-jährigen Mann erwischte es heftig. Nach Informationen des "General-Anzeiger" soll der Karnevalist auf den Kopf gefallen sein und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben.

Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die anderen beiden Verunfallten, ein 20- und ein 46-jähriger Mann, verletzten sich nur leicht. Aber auch sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht.