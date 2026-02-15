Drama bei Karnevalsumzug: Drei Menschen stürzen von Wagen
Niederkassel-Rheidt (Nordrhein-Westfalen) - Schockmoment bei einem Karnevalsumzug in NRW: In Niederkassel-Rheidt ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt hat, ereignete sich das tragische Unglück gegen 16.30 Uhr auf der Marktstraße.
Zeugen berichteten, dass drei Männer - die aus Troisdorf und Bonn stammen - aus mehreren Metern Höhe vom Umzugswagen auf die Straße stürzten.
Vor allem einen 51-jährigen Mann erwischte es heftig. Nach Informationen des "General-Anzeiger" soll der Karnevalist auf den Kopf gefallen sein und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben.
Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.
Die anderen beiden Verunfallten, ein 20- und ein 46-jähriger Mann, verletzten sich nur leicht. Aber auch sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Tragischer Unfall in Niederkassel ereignet sich nach Ende des Karnevalsumzugs
Wie genau es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist aber noch unklar. Nach "BILD"-Informationen sei es möglich, dass die Reling durchgebrochen ist. Denn angeblich hätten Teile des Wagens im Anschluss auf dem Boden gelegen.
Allerdings stellte die Polizei den Wagen sicher und brachte ihn in eine nahegelegene Halle. Dort konnten keine technischen Mängel festgestellt werden.
Zudem hat es auch keine Hinweise darauf gegeben, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.
Die Unfallaufnahme beeinträchtigte den Umzug nicht, da dieser bereits beendet war.
"Am Ende des Zuges ist anscheinend ein Fahrzeug noch einmal angefahren", erklärte der Pressesprecher der Stadt, Markus Thüren, gegenüber "BILD".
Die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis ermittelt nun wegen des tragischen Unfalls mit drei Verletzten.
Erstmeldung vom 15. Februar um 18.56 Uhr, Update um 20.04 Uhr.
