Auto brennt aus, Heli im Einsatz: Motorradfahrer nach Crash schwer verletzt

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Schwerer Unfall in Brühl: Eine Person wird per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, ein Auto brennt aus.

Von Arrien Pauls

Brühl - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag im Süden von Brühl ist eine Person schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall im Süden von Brühl ist eine Person schwer verletzt worden..
Bei einem Verkehrsunfall im Süden von Brühl ist eine Person schwer verletzt worden..  © -/dpa

Hinweise auf Lebensgefahr lagen zunächst nicht vor, teilte die Polizei mit.

Die verletzte Person sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein beteiligtes Auto brannte am Unfallort aus, die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es beim Abbiegen eines Wagens auf die Phantasialandstraße zu der Kollision mit einem Motorrad, das auf der Straße unterwegs war.


In dem Fahrzeug saßen vier Insassen, zwei von ihnen wurden leicht verletzt, zwei blieben unverletzt. Die Straße war für Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt.

Titelfoto: -/dpa

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