A555 bei Bornheim: Motorradfahrer (64) stirbt nach schwerem Unfall

Bornheim – Bei einem Unfall am Montagabend (8. Juni) auf der A555 ist ein Motorradfahrer (64) tödlich verletzt worden.

Die Polizei prüft Hinweise auf Fahrzeugteile auf der Autobahn und sucht Zeugen. © Alexander Franz

Ein Auto sei kurz vor Bornheim auf der linken Spur Richtung Bonn ins Schleudern geraten und habe dabei das auf der Mittelspur fahrende Motorrad erfasst, erklärte die Polizei.

Der 64-jährige Motorradfahrer landete in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort kurze Zeit später.

Der 21-jährige Fahrer des Unfallautos wurde leicht verletzt. Warum er kurz nach 20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen war, ist noch unklar.

Für die Unfallaufnahme wurde die A555 in Fahrtrichtung Bonn ab Wesseling für mehrere Stunden gesperrt.